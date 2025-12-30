Avversario al Mondiale per Club, ora obiettivo di mercato. Juventus, chi è Gonzalo Garcia

Dal gol al Mondiale per Club al mercato: la Juventus valuta il profilo di Gonzalo Garcia come idea per l’attacco

Con il mercato sempre più vicino, la Juventus pensa a diverse soluzioni per rinforzarsi. Una di queste, in particolare, è un ritorno… agli Stati Uniti. Al Mondiale per Club, per essere più precisi.

I bianconeri, infatti, valutano come rinforzo per l’attacco Gonzalo Garcia, attaccante spagnolo del Real Madrid. Ma cosa c’entrano la Juventus, il Mondiale per Club e il classe 2004? La risposta sta proprio nella partita della scorsa estate tra bianconeri e Blancos, terminata 1-0 per la squadra di Xabi Alonso. Il gol decisivo? Proprio di Gonzalo Garcia.

Con quella rete l’attaccante eliminò Yildiz e compagni dalla competizione, lasciando una traccia fino alle prime idee di mercato del club bianconero.

Gonzalo Garcia ha trovato meno spazio con il Real Madrid dopo un’ottima parentesi al Mondiale per Club, perciò la Juve ha sondato anche il suo profilo come possibile rinforzo.

Juventus, non solo il Mondiale per Club: chi è Gonzalo Garcia

Ma facciamo un passo indietro. Prima della competizione negli USA, infatti, il classe 2004 ha già collezionato momenti importanti con la maglia dei Blancos, crescendo prima nel settore giovanile e poi nella seconda squadra, dove si è fatto notare da vero protagonista. Un esempio? Nella scorsa stagione ha segnato 25 gol e fornito quattro assist nella Serie C spagnola, oltre al gol che aveva regalato al Real Madrid le semifinali di Coppa del Re.

In estate sono arrivate quattro reti in sei partite al Mondiale per Club, e Gonzalo Garcia ha fatto il salto definitivo in prima squadra, ma – come dicevamo – non sta trovando spazio con Xabi Alonso: su 13 presenze in Liga, è partito titolare in una sola occasione.

Juventus, idea Gonzalo Garcia per l’attacco: la situazione

Insomma, Gonzalo Garcia non rientra tra le prime scelte del Real Madrid, e la Juventus sta riflettendo anche sul suo profilo, come vi abbiamo raccontato. Resta da capire con che formula si svolgerebbe l’operazione, che potrebbe seguire un copione simile a quello di Nico Paz, con un diritto di ricompra a favore degli spagnoli.

Il classe 2004 resta dunque un’idea per rinforzare il reparto offensivo, non solo come opzione per Yildiz: Gonzalo Garcia ha giocato per la maggior parte delle volte come attaccante centrale, ma in diverse occasioni si è anche spostato come esterno offensivo a destra e a sinistra. Si tratta perciò di un giocatore duttile in avanti, e con il mercato che si avvicina, la Juventus lo tiene d’occhio.