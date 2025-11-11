Fiuto del gol e personalità da numero 10: Gonçalo Moreira, il nuovo talento del Benfica

Già 7 gol in Youth League e un fiuto del gol da veterano: Gonçalo Moreira, il Benfica ti aspetta

Maia, Portogallo. Qui, nel 2006, è nato il talento di Gonçalo Moreira. Baricentro basso e numero dieci sulle spalle. È cresciuto nel settore giovanile del Benfica e lì, come ben sappiamo, si coltiva talento per poi metterlo a disposizione della prima squadra e della nazionale portoghese. Uno degli ultimi esempi è stato Joao Neves che si è messo in mostra in Youth League per poi conquistarsi un posto da titolare in prima squadra e le attenzioni del PSG (che ha investito circa 70 milioni di euro).

A proposito di Youth League: sapevate che Gonçalo Moreira sta trascinando il suo Benfica? Ha realizzato quattro gol in 23 minuti nella vittoria per 7-1 contro il Qarabag ed è stato recentemente convocato in prima squadra da José Mourinho. Tutto qui? No, perché con la doppietta segnata contro il Bayer Leverkusen è diventato anche il capocannoniere della competizione.

Moreira oscilla tra U19 e squadra B, con la speranza di ritagliarsi uno spazio anche in prima squadra. Un numero dieci creativo, tecnico e capace di giocare anche come ala, seconda punta o falso nove.

Un jolly che sa fare gol: merito anche dell’allenatore Vitor Simoes da Vinha.

Metodologia e sviluppo: come nascono i “nuovi” Gonçalo Moreira

Tra i club più attenti e attrezzati per la crescita del suo vivaio, il Benfica ha una rete estesa di centri di sviluppo sul territorio portoghese. Tecnica, tattica, condizione fisica, preparazione psicologica e valori umani.

Così nascono i vari Joao Neves e Gonçalo Moreira. Il Benfica Campus a Seixal è la casa della formazione: edifici residenziali, allenamenti e staff dedicato dove i giovani vengono inseriti in un percorso che parte dai centri regionali fino alla struttura centrale. Questa metodologia ha portato il club a essere tra i primi posti nella classifica del CIES Football Observatory per il numero di giocatori formati che giocano nei principali campionati europei. Un progetto funzionante e produttivo esportato anche negli Stati Uniti con il Benfica Residential Academy.

José Mourinho sulla panchina del Benfica (Imago)

Da Antonio Silva a Gonçalo Moreira: il talento del da Luz

Benfica è sinonimo di talenti. Ci sono il difensore centrale Antonio Silva e Joao Rego, centrocampista classe 2005 che qualche settimana fa ha anche realizzato il suo primo gol in campionato contro il Guimaraes.

Dal portiere classe 2003 Samuel Soares al centrocampista Nuno Felix, senza dimenticare ovviamente il talento di Gonçalo Moreira che per adesso non ha ancora avuto modo di esordire in prima squadra. Mou lo tiene d’occhio, anche perché un talento così non può non attirare l’attenzione. Prima la Youth League poi, chissà.

A cura di Gerardo Guariglia