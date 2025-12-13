Padova, contro la Reggiana prima da titolare per il Papu Gomez
Contro la Reggiana alle 15:00 Alejandro Gomez giocherà la sua prima gara da titolare in Serie B con il Padova
Dopo aver giocato due spezzoni da subentrato per il Papu Gomez arriva la prima da titolare con il Padova. Il campione del mondo, infatti, partirà dal primo minuto nella gara delle 15:00 contro la Reggiana.
Fino a oggi, 13 dicembre, il classe 1988 aveva preso giocato solamente 32 minuti contro il Venezia il 22 novembre e 33 minuti contro il Cesena lo scorso weekend.
Padova che in questo momento si trova al dodicesimo posto in Serie B con 18 punti conquistati nelle prime 15 giornate e che arriva alla gara dopo due risultati utili consecutivi: la vittoria 1-0 contro il Pescara e il pareggio contro il Cesena.
Le formazioni ufficiali di Reggiana-Padova
REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Papetti, Magnani, Bonetti; Marras, Reinhardt, Bertagnoli, Bozzolan; Tavsan, Portanova; Novakovich. Allenatore: Dionigi
A disp: Seculin, Saro, Rozzio, Stulac, Vallarelli, Libutti, Basili, Rover, Bonetti, Mendicino, Conte, Lambourde.
PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Harder, Crisetig, Varas, Barreca; Bortolussi, Gomez. Allenatore: Andreoletti
A disp: Mouqouet, Fortin, Belli, Seghetti, Boi, Ghiglione, Favale, Baselli, Villa, Buonaiuto.