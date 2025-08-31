Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, aumenta la fiducia per Joe Gomez

Gianluca Di Marzio 31 Agosto 2025
Joe Gomez con la maglia del Liverpool (Imago)
Il Milan conta di chiudere anche la trattativa per Joe Gomez

Dopo aver chiuso il colpo Rabiot, non si ferma il mercato del Milan in queste ultime ore di mercato.

C’è fiducia anche per Joe Gomez, il difensore resta la primissima scelta per affidare un giocatore di esperienza a Massimiliano Allegri.

Nelle ultime ore è aumentata la fiducia e il Milan conta di chiudere l’operazione.

Il Liverpool potrebbe liberare il difensore dopo aver chiuso per Guéhi dal Crystal Palace.

 