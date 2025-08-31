Milan, aumenta la fiducia per Joe Gomez
Il Milan conta di chiudere anche la trattativa per Joe Gomez
Dopo aver chiuso il colpo Rabiot, non si ferma il mercato del Milan in queste ultime ore di mercato.
C’è fiducia anche per Joe Gomez, il difensore resta la primissima scelta per affidare un giocatore di esperienza a Massimiliano Allegri.
Nelle ultime ore è aumentata la fiducia e il Milan conta di chiudere l’operazione.
Il Liverpool potrebbe liberare il difensore dopo aver chiuso per Guéhi dal Crystal Palace.