Milan, frenata Joe Gomez: non arriva il via libera dal Liverpool

Frenata nella trattativa tra il Milan e il Liverpool per Joe Gomez: i Reds non libereranno il difensore.

Arriva una brusca frenata nella trattativa tra il Milan e il Liverpool per Joe Gomez: nonostante l’accordo verbale con i Reds, non è stato autorizzato il trasferimento.

Il Milan, che aveva già predisposto tutto per accogliere Gomez, si vede così costretto a rivedere i piani per il reparto arretrato: non ci sarebbe il tempo necessario per programmare le visite mediche in giornata.

Il club rossonero avrebbe preferito fare le visite il prima possibile, vista la cronaca infortuni del giocatore, ma il Liverpool non è ancora riuscito a chiudere la trattativa per Marc Guehi del Crystal Palace, dunque non ha autorizzato il giocatore a partire.

Il Milan ha comunque chiuso per Odogu, ma non riuscirà per tempistiche a concludere la trattativa con i Reds per Joe Gomez: con la fine del mercato che si avvicina, resta da capire quali saranno gli sviluppi della difesa rossonera.