Gollini dentro al progetto Roma: “no” di Gasperini a un’offerta del Besiktas

Pierluigi Gollini convince sempre più Gian Piero Gasperini: l’allenatore giallorosso ha bloccato la partenza del portiere

Una Roma che vince, convince e riesce a mettersi subito alle spalle la sconfitta della scorsa settimana. Grazie alla doppietta di Malen i giallorossi sono riusciti a ottenere 3 punti fondamentali nella corsa alla Champions League.

Una lotta che, come dichiarato da Gasperini dopo il match, si prevede essere molto serrata e tirata fino alla fine; per questo motivo ci sarà bisogno di tutti gli uomini presenti in rosa, nessuno escluso. L’allenatore ha dimostrato di saper dare spazio a chiunque, giovani e non, e lo si è visto anche recentemente in Europa League quando ad Atene contro il Panathinaikos ha schierato Gollini al posto di Svilar.

Proprio lo stesso Gollini con cui non aveva un rapporto proprio idilliaco – per usare un eufemismo – a Bergamo, ma che ha ritrovato molto maturato e per questo ha scelto di tenerlo in rosa durante l’ultimo mercato nonostante fosse emersa la possibilità di un addio.

Qualche giorno fa, infatti, il Besiktas (prima di virare su Devis Vasquez) ha bussato alla porta dei giallorossi per l’ex Atalanta, ma lo stesso Gasperini – insieme alla società – ha fatto muro, a conferma di quanto si sia ricreduto sul portiere e abbia apprezzato il suo percorso di maturità.

Gollini (Imago)

No di Gasp alla cessione di Gollini

La conferma è arrivata proprio da Gasperini, che al termine della partita di Europa League contro il Panathinaikos aveva dichiarato: “Gollini si è allenato bene, con lui ho avuto problemi e non lo volevo più vedere, anzi lui aveva problemi con me. L’ho ritrovato qua maturato e cresciuto. Ha lavorato benissimo in tutti questi mesi”.

Dimostrazione da un lato di come Gollini abbia dato delle risposte importanti al proprio allenatore, e dall’altro di come Gasperini sia stato capace di ricredersi. No al Besiktas e fuori dal mercato: il classe ’95 è sempre più parte integrante del progetto Roma.