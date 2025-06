Golden Boy Web 2025: come votare per l’Under 21 più amato dai tifosi

Come partecipare e come votare.

È iniziata ieri, venerdì 20 giugno, la corsa al Golden Boy Web 2025, il premio che da sette anni, nel contesto dell’European Golden Boy, viene assegnato al talento Under 21 di una squadra europea più amato dai tifosi. Sarà un lungo cammino, fino all’autunno inoltrato, quando il nome prescelto andrà ad aggiungersi a un albo d’oro molto prestigioso sul quale, lo scorso anno, è finito il talento turco della Juventus Kenan Yildiz.

Prima di lui, nel 2023, era stato Jude Bellingham, unico caso – almeno fino a ora – in cui la giuria internazionale dei giornalisti che assegna l’Absolute Best e quella popolare si erano espresse nello stesso modo. Prima di loro, premiati anche Nicola Zalewski, Karim Adeyemi, Ansu Fati, Mattéo Guendouzi e Justin Kluivert, vincitore nel 2018.

La risonanza mondiale che questo premio ha acquisito è raccontata anche dal numero di voti raccolti che nel 2023 ha toccato il picco di 2.200.000 e negli ultimi anni non è mai sceso sotto il milione e mezzo, a conferma di un’attenzione preziosa che il Golden Boy Web può vantare nell’universo degli appassionati.

Partecipare è semplicissimo: sul sito tuttosport.com è disponibile un sondaggio in cui sono presenti i nomi dei 100 candidati al premio. Con un click si assegna al proprio calciatore preferito un voto. Ogni trenta giorni (a partire da metà luglio e fino a metà novembre) il sondaggio ripartirà da zero e, al termine, il vincitore sarà determinato dalla somma di tutti i voti raccolti in ciascuno dei round previsti.

Il sondaggio è disponibile al link: CLICCA QUI PER VOTARE