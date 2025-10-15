Questo sito contribuisce all'audience di

Golden boy, svelati i 25 finalisti: ci sono Pio Esposito, Leoni e Yildiz

Redazione 15 Ottobre 2025
Francesco Pio Esposito

Svelati i 25 finalisti per il riconoscimento individuale organizzato da Tuttosport

Il futuro è adesso. Nella Badia di Sant’Andrea – a Genova – è andata in scena la kermesse del Golden Boy organizzato da Tuttosport.

Come ogni anno sono stati selezionati i migliori talenti del calcio europeo.

Tra questi ci sono anche due italiani inseriti come wild card: Giovanni Leoni (oggi al Liverpool) e l’attaccante dell’Inter Francesco Pio Esposito.

C’è anche un numero 10 che veste bianconero: stiamo parlando di Kenan Yildiz. Ecco la lista completa.

European Golden Boy, absolute best

  • Mamadou Sarr, Strasburgo
  • Archie Gray, Tottenham
  • Lucas Bergvall, Tottenham
  • Eliesse Ben Seghir, Monaco
  • Victor Froholdt, Porto
  • Nico O’Reilly, Manchester City
  • Senny Mayulu, PSG
  • Leny Yoro, Manchester United
  • Estevao, Chelsea
  • Geovanuy Quenda, Sporting CP
  • Ethan Nwanerim Arsenal,
  • Franco Mastantuono, Real Madrid
  • Jorrel Hato, Chelsea
  • Warren Zaire-Emery, PSG
  • Arda Guler, Real Madrid
  • Myles Lewis-Skelly, Arsenal
  • Desire Doue, PSG
  • Pau Cubarsì, Barcellona
  • Kenan Yildiz, Juventus
  • Dean Huijsen, Real Madrid
Evento Golden Boy

Ci sono anche cinque wild card che vanno a completare la lista. Due di queste sono italiane:

  • Francesco Pio Esposito, Inter
  • Giovanni Leoni, Liverpool
  • Rodrigo Mora, Porto
  • Aleksandar Stankovic, Club Brugge
  • Jobe Bellingham, Borussia Dortmund