Golden boy, svelati i 25 finalisti: ci sono Pio Esposito, Leoni e Yildiz
Svelati i 25 finalisti per il riconoscimento individuale organizzato da Tuttosport
Il futuro è adesso. Nella Badia di Sant’Andrea – a Genova – è andata in scena la kermesse del Golden Boy organizzato da Tuttosport.
Come ogni anno sono stati selezionati i migliori talenti del calcio europeo.
Tra questi ci sono anche due italiani inseriti come wild card: Giovanni Leoni (oggi al Liverpool) e l’attaccante dell’Inter Francesco Pio Esposito.
C’è anche un numero 10 che veste bianconero: stiamo parlando di Kenan Yildiz. Ecco la lista completa.
European Golden Boy, absolute best
- Mamadou Sarr, Strasburgo
- Archie Gray, Tottenham
- Lucas Bergvall, Tottenham
- Eliesse Ben Seghir, Monaco
- Victor Froholdt, Porto
- Nico O’Reilly, Manchester City
- Senny Mayulu, PSG
- Leny Yoro, Manchester United
- Estevao, Chelsea
- Geovanuy Quenda, Sporting CP
- Ethan Nwanerim Arsenal,
- Franco Mastantuono, Real Madrid
- Jorrel Hato, Chelsea
- Warren Zaire-Emery, PSG
- Arda Guler, Real Madrid
- Myles Lewis-Skelly, Arsenal
- Desire Doue, PSG
- Pau Cubarsì, Barcellona
- Kenan Yildiz, Juventus
- Dean Huijsen, Real Madrid
Ci sono anche cinque wild card che vanno a completare la lista. Due di queste sono italiane:
- Francesco Pio Esposito, Inter
- Giovanni Leoni, Liverpool
- Rodrigo Mora, Porto
- Aleksandar Stankovic, Club Brugge
- Jobe Bellingham, Borussia Dortmund