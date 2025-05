Golden Boy, svelati i 100 candidati: comanda Yamal, due italiani in classifica

La lista dei giocatori che potrebbero succedere a Lamine Yamal, vincitore dell’edizione 2024.

Si è tenuta a Solomeo, nella splendida cornice del Teatro Cucinelli, la prima tappa del Golden Boy Awards. Nel corso dell’evento è stata svelata la lista dei 100 giocatori Under-21 di tutta Europa che si contenderanno il premio.

Il riconoscimento viene assegnato da TuttoSport che, grazie a un algoritmo progettato da Football Benchmark, ha lanciato la classifica dei 100 candidati. Per l’Italia ci sono Giovanni Leoni (99º) e Pietro Comuzzo (18º).

Domina la classifica la Francia, con 17 rappresentanti. Seguono Belgio, Inghilterra e Spagna, rispettivamente con 10, 8 e 8 candidati. Solo 2 i rappresentanti dell’Italia, che conferma il trend negativo nel premio di TuttoSport.

Per la Serie A, oltre a Leoni, altri quattro candidati: Alex Jimenez (69º), , Kenan Yildiz (7º), Pietro Comuzzo (18º) e Diao del Como (28º).

La Top 10 del Golden Boy

In vetta alla classifica c’è Lamine Yamal che, però, avendo vinto l’edizione del 2024, non può vincere più il trofeo. Per la Serie A l’unico calciatore in Top-10 è Kenan Yildiz (7º).

1º Lamine Yamal (Barcellona); 2º Pau Cubarsi (Barcellona); 3º Desirè Douè (PSG); 4º Lewis-Kelly (Arsenal); 5º Zaire-Emery (PSG); 6º Huijsen (Bornemouth); 7º Yildiz (Juventus); 8º Nwaneri (Arsenal); 9º Quenda (Sporting CP); 10º Hato (Ajax).

Gli ex Serie A

In Top-25 ci sono due difensori che, nel corso dell’estate del 2024 hanno salutato la Serie A. Il primo è Jan-Carlo Simic (24º) che ha ha lasciato il Milan un anno fa per andare a mettersi in mostra all’Anderlecht.

Il secondo difensore che ha giocato nel massimo campionato italiano è Dean Huijsen (6º), che ha giocato nel 2023-24 con le maglie di Juventus e Roma. Fresco di trasferimento ufficiale al Real Madrid per l’anno prossimo, quest’anno l’olandese ha giocato col Bornemouth in Premier League. Di seguito, la classifica completa nelle immagini: