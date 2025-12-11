Dal gol annullato a Pobega alla doppietta di Bernardeschi: 15 minuti folli in Celta Vigo-Bologna

Quindici minuti incredibili in Celta Vigo-Bologna: dal gol annullato a Pobega alla doppietta di Bernardeschi

Un quarto d’ora ricchissimo di episodi chiave al Balaídos di Vigo. Il Bologna aveva trovato il gol dell’1-1 all’ora di gioco con Pobega. La rete è stata però annullata per la posizione di fuorigioco di Bernardeschi, l’assistman in questione.

Appena 5 minuti più tardi, Javi Rodríguez ha commesso un fallo (che ha suscitato alcuni dubbi sulla regolarità della posizione) sullo stesso Pobega. Rigore per gli ospiti o fuorigioco del centrocampista rossoblù e punizione in favore del Celta Vigo?

Il VAR, per rivedere l’azione e prendere una decisione, ci ha impiegato diversi minuti, al termine dei quali è stato assegnato un penalty alla formazione di Italiano. Rigore calciato e realizzato da Federico Bernardeschi, che ha spiazzato l’ex Inter Radu.

Bernardeschi ha poi completato la rimonta per il Bologna segnando l’1-2 al 75esimo minuto. Sorpasso operato al termine di 15 minuti folli.