Liverpool, gol annullato a Konaté dopo OFR

Annullato il gol del Liverpool con Ibrahima Konaté per un fallo di mano di Ekitike

Il Liverpool trova il gol del vantaggio al 35esimo minuto del primo tempo, poi annullato per fallo di mano.

La rete era stata segnata di testa da Ibrahima Konaté, ma dopo un lungo check del VAR, l’arbitro Felix Zwayer ha notato un fallo di mano di Ekitike, che ha allargato eccessivamente il braccio destro.

Il gol sarebbe stato regolare se l’assistman avesse commesso un tocco di mano non punibile. In questo caso specifico, però, non viene valutato come un tocco di mano, bensì come un fallo di mano.

Per questo motivo la squadra arbitrale ha optato per la revoca della rete realizzata dal difensore francese.