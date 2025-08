Colpo dell’Udinese: arriva Saba Goglichidze dall’Empoli per 4 milioni

Colpo dell’Udinese di Runjaic

L’Udinese ha chiuso un colpo di mercato importante in vista della prossima stagione.

Si tratta di Saba Goglichidze, difensore georgiano classe 2004 su cui c’era vigile anche l’interesse del Cagliari.

Il calciatore arriva in bianconero dall’Empoli per una cifra di 4 milioni di euro: per lui, un contratto quinquennale fino al 2030. Un colpo importante per Runjaic, che avrà così un’altra pedina a disposizione per la sua difesa.

Il giovane talento georgiano, arrivato in Italia dal T’orp’edo Kutaisi a gennaio del 2024, ha totalizzato nella scorsa stagione di Serie A 33 presenze (più 3 in Coppa Italia), diventando presto un giocatore molto importante nello scacchiere difensivo dell’Empoli. Adesso, per lui, la possibilità di imporsi anche con la maglia dell’Udinese.