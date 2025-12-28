Questo sito contribuisce all'audience di

Globe Soccer Awards, Dembelé miglior giocatore del 2025: tutti i premi

Redazione 28 Dicembre 2025
dembele-psg-imago-INTERNO
Ousmane Dembelé, PSG (Imago)

Tutti i premiati dell’ultima edizione dei Globe Soccer Awards

Anche quest’anno, il 2025 del calcio internazionale si chiude con la serata di gala dei Globe Soccer Awards, con i riconoscimenti per chi ha più brillato ai massimi livelli.

A Dubai il premio più ambito è andato a Ousmane Dembelé, che dopo il Pallone d’Oro ha vinto anche il premio di miglior giocatore dell’anno, battendo Mbappé, Raphinha, Vitinha e Yamal.

Al numero 10 del Barcellona sono comunque andati il premio di miglior attaccante e il Maradona Award.

Spazio come sempre anche all’eterno Cristiano Ronaldo, premiato come miglior giocatore del Medio Oriente. Di seguito l’elenco di tutti i premiati.

Globe Soccer Awards, tutti i premiati dell’edizione 2025

Di seguiti tutti i premi della serata:

  • Miglior Academy: Right to Dream
  • Miglior mental coach: Nicoletta Romanazzi
  • Miglior Club Branding: Los Angeles FC
  • Miglior squadra nazionale: Portogallo
  • Miglior agente: Jorge Mendes
  • Miglior club femminile: Barcellona
  • Miglior giocatrice: Aitana Bonmatì
  • Miglior allenatore: Luis Enrique
  • Premio speciale: Diogo Jota
  • Miglior giocatore emergente: Desiré Doué
  • Premio alla carriera: Hidetoshi Nakata, Andrés Iniesta
  • Premio comeback: Paul Pogba
  • Miglior centrocampista: Vitinha
  • Miglior attaccante: Lamine Yamal
  • Miglior direttore sportivo: Luis Campos
  • Miglior presidente: Nasser Al-Khelaifi
  • Miglior club maschile: PSG
  • Miglior giocatore del Medio Oriente: Cristiano Ronaldo
  • Premio Maradona: Lamine Yamal
  • Giocatore dell’anno: Ousmane Dembelé
  • Globe Sports Award: Novak Djokovic
Lamine Yamal, giocatore Barcellona (Imago)
Lamine Yamal, giocatore Barcellona (Imago)

La Liga Awards

A inizio serata sono stati consegnati anche i La Liga Awards, riconoscimenti per i migliori dell’ultimo campionato spagnolo. Di seguito tutti i premiati:

  • Miglior allenatore: Hansi Flick
  • Miglior parata: Jan Oblak
  • Miglior giocatore: Raphinha
  • Miglior U23: Lamine Yamal