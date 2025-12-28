Tutti i premiati dell’ultima edizione dei Globe Soccer Awards

Anche quest’anno, il 2025 del calcio internazionale si chiude con la serata di gala dei Globe Soccer Awards, con i riconoscimenti per chi ha più brillato ai massimi livelli.

A Dubai il premio più ambito è andato a Ousmane Dembelé, che dopo il Pallone d’Oro ha vinto anche il premio di miglior giocatore dell’anno, battendo Mbappé, Raphinha, Vitinha e Yamal.

Al numero 10 del Barcellona sono comunque andati il premio di miglior attaccante e il Maradona Award.

Spazio come sempre anche all’eterno Cristiano Ronaldo, premiato come miglior giocatore del Medio Oriente. Di seguito l’elenco di tutti i premiati.

Globe Soccer Awards, tutti i premiati dell’edizione 2025

Di seguiti tutti i premi della serata:

Miglior Academy : Right to Dream

: Right to Dream Miglior mental coach : Nicoletta Romanazzi

: Nicoletta Romanazzi Miglior Club Branding : Los Angeles FC

: Los Angeles FC Miglior squadra nazionale : Portogallo

: Portogallo Miglior agente : Jorge Mendes

: Jorge Mendes Miglior club femminile : Barcellona

: Barcellona Miglior giocatrice : Aitana Bonmatì

: Aitana Bonmatì Miglior allenatore : Luis Enrique

: Luis Enrique Premio speciale : Diogo Jota

: Diogo Jota Miglior giocatore emergente : Desiré Doué

: Desiré Doué Premio alla carriera : Hidetoshi Nakata, Andrés Iniesta

: Hidetoshi Nakata, Andrés Iniesta Premio comeback : Paul Pogba

: Paul Pogba Miglior centrocampista : Vitinha

: Vitinha Miglior attaccante : Lamine Yamal

: Lamine Yamal Miglior direttore sportivo : Luis Campos

: Luis Campos Miglior presidente : Nasser Al-Khelaifi

: Nasser Al-Khelaifi Miglior club maschile : PSG

: PSG Miglior giocatore del Medio Oriente : Cristiano Ronaldo

: Cristiano Ronaldo Premio Maradona : Lamine Yamal

: Lamine Yamal Giocatore dell’anno : Ousmane Dembelé

: Ousmane Dembelé Globe Sports Award: Novak Djokovic

La Liga Awards

A inizio serata sono stati consegnati anche i La Liga Awards, riconoscimenti per i migliori dell’ultimo campionato spagnolo. Di seguito tutti i premiati:

Miglior allenatore : Hansi Flick

: Hansi Flick Miglior parata : Jan Oblak

: Jan Oblak Miglior giocatore : Raphinha

: Raphinha Miglior U23: Lamine Yamal