Globe Soccer Awards, Dembelé miglior giocatore del 2025: tutti i premi
Tutti i premiati dell’ultima edizione dei Globe Soccer Awards
Anche quest’anno, il 2025 del calcio internazionale si chiude con la serata di gala dei Globe Soccer Awards, con i riconoscimenti per chi ha più brillato ai massimi livelli.
A Dubai il premio più ambito è andato a Ousmane Dembelé, che dopo il Pallone d’Oro ha vinto anche il premio di miglior giocatore dell’anno, battendo Mbappé, Raphinha, Vitinha e Yamal.
Al numero 10 del Barcellona sono comunque andati il premio di miglior attaccante e il Maradona Award.
Spazio come sempre anche all’eterno Cristiano Ronaldo, premiato come miglior giocatore del Medio Oriente. Di seguito l’elenco di tutti i premiati.
Globe Soccer Awards, tutti i premiati dell’edizione 2025
Di seguiti tutti i premi della serata:
- Miglior Academy: Right to Dream
- Miglior mental coach: Nicoletta Romanazzi
- Miglior Club Branding: Los Angeles FC
- Miglior squadra nazionale: Portogallo
- Miglior agente: Jorge Mendes
- Miglior club femminile: Barcellona
- Miglior giocatrice: Aitana Bonmatì
- Miglior allenatore: Luis Enrique
- Premio speciale: Diogo Jota
- Miglior giocatore emergente: Desiré Doué
- Premio alla carriera: Hidetoshi Nakata, Andrés Iniesta
- Premio comeback: Paul Pogba
- Miglior centrocampista: Vitinha
- Miglior attaccante: Lamine Yamal
- Miglior direttore sportivo: Luis Campos
- Miglior presidente: Nasser Al-Khelaifi
- Miglior club maschile: PSG
- Miglior giocatore del Medio Oriente: Cristiano Ronaldo
- Premio Maradona: Lamine Yamal
- Giocatore dell’anno: Ousmane Dembelé
- Globe Sports Award: Novak Djokovic
La Liga Awards
A inizio serata sono stati consegnati anche i La Liga Awards, riconoscimenti per i migliori dell’ultimo campionato spagnolo. Di seguito tutti i premiati:
- Miglior allenatore: Hansi Flick
- Miglior parata: Jan Oblak
- Miglior giocatore: Raphinha
- Miglior U23: Lamine Yamal