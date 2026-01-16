L’allenatore ha annunciato il suo addio al Crystal Palace dopo aver vinto due trofei

Dopo averne scritto le pagine migliori della recente storia, Oliver Glasner lascerà la panchina del Crystal Palace alla fine di questa stagione.

L’annuncio è arrivato dall’allenatore stesso, nella conferenza stampa della vigilia della partita contro il Sunderland: “Ho preso questa decisione già mesi fa, avevo informato il club che volevo una nuova sfida“.

L’allenatore austriaco non rinnoverà quindi il contratto che va in scadenza a giugno.

Con la squadra londinese ha vinto la FA Cup nella scorsa stagione e il Community Shield ai rigori contro il Liverpool all’inizio di quella in corso, che ha visto la squadra anche impegnata in Europa con la Conference League.

Crystal Palace, l’annuncio di Glasner

Glasner ha spiegato così la sua scelta: “Ho incontrato Steve (il presidente Parish, ndr) a ottobre, durante la pausa per le nazionali. Abbiamo parlato a lungo e gli ho detto che non avrei firmato un nuovo contratto. All’epoca avevamo concordato che fosse meglio tenerlo tra noi. Era la cosa migliore che potessimo fare e mantenerlo riservato per tre mesi. Ma ora è importante avere chiarezza, e avevamo un programma molto fitto, quindi non volevamo parlarne. Steve e io vogliamo il meglio per il Crystal Palace”.

Per poi aggiungere: “Ho detto a Steve che sono alla ricerca di una nuova sfida. È questo ciò che penso dopo tutto quello che è successo. Gli ho detto a ottobre che non ha nulla a che fare con la sessione di calciomercato. Odio quando viene scritto qualcosa che non è vero, è difficile per me rispondere. Abbiamo un ottimo rapporto e parliamo sempre di ciò che è meglio per il Palace“.

Anche Guehi ai saluti

Glasner ha chiuso così per quanto riguarda il suo futuro: “Non ho parlato con nessun altro club. Ho detto ai giocatori, ho promesso loro che farò del mio meglio per ottenere il record di punti. Faremo di tutto per riportare un altro trofeo a Selhurst Park e giocare la miglior stagione di Premier League di sempre“.

Infine, ha confermato quello che sarà un altro addio, questa volta immediato. Quello di Marc Guehi in direzione Manchester City, da cui dipende la sua esclusione dai convocati per la gara contro il Sunderland: “Il suo trasferimento è alle fasi finali“.