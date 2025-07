L’ex attaccante della Fiorentina e della nazionale italiana è il nuovo vicepresidente del club statunitense

Una nuova avventura per Giuseppe Rossi. L’ex attaccante della nazionale italiana, infatti, è entrato a far parte del progetto dei New York Cosmos come vicepresidente e come Head of Soccer.

Il club statunitense vanta cinque campionati NASL, ovvero la lega professionistica che – dal 1968 al 1984 – organizzò il campionato di vertice nordamericano di calcio.

Ma c’è di più. Perché nei New York Cosmos, infatti, ha giocato anche Pelè. Lo storico attaccante brasiliano ha vestito la maglia del club statunitense dal 1975 al 1977 segnando 31 gol in 56 presenze.

E dunque, ecco ‘Pepito’ Rossi. L’ex attaccante – tra le altre – di Fiorentina e Villarreal ha deciso di intraprendere questa nuova strada nelle vesti di vicepresidente dei New York Cosmos.

I New York Cosmos tornano in campo

Il club è stato fondato nel 1970. Attualmente, i New York Cosmos sono in pausa dal campionato NISA (la terza serie del campionato statunitense).

Ma sono pronti a ripartire grazie – anche – all’arrivo di una leggenda come Rossi. I New York Cosmos, infatti, torneranno in campo dalla stagione 2026 nel campionato di USL League One.