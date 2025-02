Inter, Marotta: “Inizialmente potremmo non sentire i 16 punti di distacco”

Le parole del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta prima del derby tra Milan e Inter, valido per la 23ª giornata di Serie A

Per la terza volta in questo campionato, Milan e Inter si affronteranno nello spettacolo del derby.

Prima della gara è intervenuto il presidente e amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta.

“Il derby ha un sapore a sè. L’aspetto mentale è importante e i nostri giocatori ce l’hanno ben chiaro in mente avendo già giocato tante partite così. La differenza di 16 punti in campo non si vede. L’aspetto mentale è fondamentale“, ha detto l’ex Juventus.

E su Calhanoglu ha aggiunto: “È pronto per questa gara. Non ha giocato ultimamente e quindi gli manca un po’ di condizione, che si riprende con le partite“.

Inter, le parole di Marotta

Marotta ha parlato dei due derby già giocati in questa stagione: “Abbiamo perso gli ultimi derby? Abbiamo però vinto quelli prima. C’è sicuramente voglia di rifarci e non bisognerà sottovalutare l’avversario“.

E sul mercato: “Siamo stati bravi a cogliere le opportunità. Abbiamo dato due giocatori in prestito e preso Zalewski, che per il reparto difensivo è un’ottima alternativa. In più ci sarà il ritorno di Calhanoglu, che è da sottolineare“.