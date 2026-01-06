Giuntoli: “Alla Juve non ho avuto il tempo di lavorare”

Le sue parole al Corriere dello Sport: “I miei giocatori sono tutti titolari”



“I miei giocatori sono tutti titolari. Io non cerco polemiche. Non ho avuto il tempo di lavorare”. Parola di Cristiano Giuntoli. Al Corriere dello Sport l’ex dirigente bianconero ha raccontato i suoi pensieri dopo la sua esperienza a Torino.

“Nico Gonzalez sta facendo benissimo all’Atlético, forse non mi ero sbagliato. Soltanto un anno, e ho pagato l’infortunio di Bremer. Lo sai che Alberto Costa lo voleva il City? Avevo riordinato i conti. Sono arrivato che perdevano 300 milioni, ora sono a meno 58. L’età media è passata da 30 a 25”.

Arrivato nel 2023 alla Juventus, le strade si sono separate due anni più tardi. Nel mezzo una vittoria della Coppa Italia.