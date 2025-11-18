Cagliari, Giulini: “Consapevoli che ci sarà da faticare fino alla fine. Palestra? Ha grande potenziale”

Le parole di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ai microfoni di Sky Sport a margine del Trofeo Italo Galbiati

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del Trofeo Italo Galbiati. Diversi i temi toccati dal classe ’77, a partire dalla scelta per la panchina in estate: “Siamo ripartiti da Pisacane e da molti giovani. Avere 8 ragazzi in prima squadra provenienti dal vivaio non è semplice ma credo che il mister stia facendo bene. Dobbiamo essere consapevoli che ci sarà da faticare fino alla fine“.

Sul progetto del club sardo, invece: “Da quando abbiamo iniziato ho sempre cercato di avere uno zoccolo duro di italiani per la squadra e per i tifosi. Quest’anno ne abbiamo di più grazie ad Angelozzi, ci fa piacere dare questa possibilità e fare calcio così“.

Tra i diversi giovani che si sono messi in mostra in questa prima fase di stagione c’è sicuramente Marco Palestra: “Estremamente interessante, stiamo lavorando esclusivamente per lui e abbiamo deciso di prenderlo in prestito in estate. Vediamo grande potenziale“. Chiaramente l’esterno classe 2005 non è l’unico volto della squadra di Pisacane in questo avvio: “Mi piace ricordare anche Caprile che ha ricevuto la prima convocazione in Nazionale“.

Il presidente del Cagliari ha dedicato un pensiero anche a Italo Galbiati: “Mi è rimasta la passione e sicuramente aver lanciato Vicario, Cragno e Caprile è motivo di grande orgoglio”.