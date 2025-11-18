Questo sito contribuisce all'audience di

Cagliari, Giulini: “Consapevoli che ci sarà da faticare fino alla fine. Palestra? Ha grande potenziale”

Redazione 18 Novembre 2025
Tommaso Giulini (IMAGO)
Le parole di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ai microfoni di Sky Sport a margine del Trofeo Italo Galbiati

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del Trofeo Italo Galbiati. Diversi i temi toccati dal classe ’77, a partire dalla scelta per la panchina in estate: “Siamo ripartiti da Pisacane e da molti giovani. Avere 8 ragazzi in prima squadra provenienti dal vivaio non è semplice ma credo che il mister stia facendo bene. Dobbiamo essere consapevoli che ci sarà da faticare fino alla fine“.

Sul progetto del club sardo, invece: “Da quando abbiamo iniziato ho sempre cercato di avere uno zoccolo duro di italiani per la squadra e per i tifosi. Quest’anno ne abbiamo di più grazie ad Angelozzi, ci fa piacere dare questa possibilità e fare calcio così“.

Tra i diversi giovani che si sono messi in mostra in questa prima fase di stagione c’è sicuramente Marco Palestra: “Estremamente interessante, stiamo lavorando esclusivamente per lui e abbiamo deciso di prenderlo in prestito in estate. Vediamo grande potenziale“. Chiaramente l’esterno classe 2005 non è l’unico volto della squadra di Pisacane in questo avvio: “Mi piace ricordare anche Caprile che ha ricevuto la prima convocazione in Nazionale“.

Il presidente del Cagliari ha dedicato un pensiero anche a Italo Galbiati: “Mi è rimasta la passione e sicuramente aver lanciato Vicario, Cragno e Caprile è motivo di grande orgoglio”.