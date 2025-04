Il Giudice Sportivo ha reso note le squalifiche e i provvedimenti dopo la 33esima giornata di Serie A

La giornata numero 33 di Serie A è già in archivio ed è tempo di proiettarsi alla successiva.

Prima, però, come sempre il Giudice Sportivo si è pronunciato in merito agli episodi accaduti durante il turno appena giocato in campionato.

Dalla squalifica di una giornata rimediata da Patrick Vieira, all’ammenda con diffida sempre al Genoa per il lancio in campo di petardi nella sfida contro la Lazio.

Di seguito, le decisioni e i provvedimenti del Giudice Sportivo.

Il comunicato del giudice sportivo: ammenda con diffida per il Genoa

Ecco quanto si legge nel comunicato del giudice sportivo in merito al lancio di petardi in campo del Genoa:

“Ammenda di € 25.000,00 con diffida: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, al momento dell’ingresso ritardato sugli spalti, lanciato sul terreno di gioco numerosi petardi e fumogeni che cadevano all’interno dell’area di rigore avversaria, un fumogeno raggiungeva il portiere senza conseguenze lesive, questi lanci costringevano l’Arbitro a sospendere la gara per circa cinque minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Squalifica per Vieira

Nel comunicato del giudice sportivo, si legge anche di una squalifica di un turno rimediata da Patrick Vieira: “Per avere, al termine della gara, nello spogliatoio, rivolto al Direttore di gara un’espressione irrispettosa”

I giocatori squalificati per la prossima giornata sono invece Belahyane e Otoa. Il primo, “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco”. Il secondo, invece, “per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete”.