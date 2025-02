Il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni relative alla sesta giornata di ritorno della Serie A, disputata tra il 14 e il 17 febbraio 2025.

Tra i giocatori squalificati per una giornata c’è Giovanni Leoni del Parma, espulso per un intervento falloso in chiara occasione da rete.

Domagoj Bradaric del Verona, Robin Gosens della Fiorentina, Adam Masina del Torino e Nicolò Rovella della Lazio si fermeranno per un turno a causa della quinta ammonizione, mentre Armando Izzo del Monza è stato squalificato per somma di cartellini, dopo la decima sanzione stagionale.

Tra i giocatori che hanno ricevuto un’ammonizione con diffida figurano Nicolò Barella dell’Inter, sanzionato per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, Lorenzo Pellegrini della Roma e André-Frank Zambo Anguissa del Napoli, entrambi puniti per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

In merito al derby d’Italia, le uniche sanzioni riguardano Barella e Conceiçao. Il centrocampista dell’Inter ha ricevuto la quarta ammonizione, entrando così in diffida. Terza sanzione, invece, per il portoghese della Juventus, decisivo domenica sera.

Le sanzioni del Giudice Sportivo

Unica squalifica da cartellino rosso per Giovanni Leoni: il difensore del Parma ha rimediato un’espulsione contro la Roma dopo un fallo da ultimo uomo.

Discorso diverso per chi era diffidato: Bradaric, Gosens, Masina, Izzo e Rovella non ci saranno per la 26ª giornata.

Nessun provvedimento disciplinare per il Derby D’Italia. Solamente quarta ammonizione per Nicolò Barella e terza per Francisco Conceiçao.

