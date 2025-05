Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: due giornate a Romagnoli e Rebic

Le decisioni del Giudice Sportivo al termine della 38esima giornata di Serie A.

Termina così un’altra stagione di Serie A. Decisiva l’ultima giornata di campionato per determinare i verdetti finali di questa annata. Il Napoli è Campione d’Italia per la quarta volta. Nella parte bassa della classifica invece Empoli e Venezia raggiungono il Monza in Serie B.

Al termine della 38esima giornata arrivano quindi le decisioni del Giudice Sportivo. L’ultimo match di campionato ha visto come protagoniste diverse squadre. Tra queste Lazio e Lecce con le rispettive espulsioni di Romagnoli e Rebic.

Da non dimenticare poi anche le espulsioni di Duda del Verona e di Bijol, Pierotti e Reina.

Questi tutti i giocatori che salteranno la prima (o anche seconda) giornata del prossimo campionato, oltre alle correlate ed eventuali ammende.

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 38esima giornata

Come detto, Rebic e Romagnoli sono stati sanzionati con l’espulsione nel corso del match dell’ultima di campionato di Serie A. Entrambi i giocatori dovranno saltare due gare di Serie A (a partire dalla prossima stagione). Inoltre, l’attaccante del Lecce pagherà una multa di 15mila euro per espressioni ingiuriose verso un assistente, il difensore della Lazio una ammenda di 10mila euro.

Tra gli esplusi Duda per proteste, Bijol e Pierrotti per doppia ammonizione e Reina per aver fermato una chiara occasione da gol. Ammoniti da diffidati invece Baloch, Calhanoglu, Celik e Strefezza. Multate poi Lecce, Atalanta e diversi collaboratori e dirigenti.