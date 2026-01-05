Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 18ª giornata di Serie A

Un’altra giornata di Serie A è terminata, e come di consueto all’indomani della chiusura del 18° turno, il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni in merito a quanto accaduto nel corso del weekend.

Una giornata di squalifica e ammenda di 5.000 euro per Marusic e Mazzocchi “per avere, al 42° del secondo tempo, affrontato

fisicamente un calciatore avversario afferrandolo per il collo e spingendolo, generando pertanto un clima di tensione”.

Salteranno la prossima giornata di campionato anche Noslin, per somma di ammonizioni, Mancini ed Hermoso, già diffidati e ammoniti contro l’Atalanta.

I giocatori che entrano in diffida sono: Calabresi, Cataldi, Danilo Veiga, De Roon, Walukiewicz e Zaccagni.

Ammenda di 20.000 euro per la Roma

Il Giudice Sportivo ha inoltre inflitto delle ammende ad alcune società. In particolare alla Roma è stata inflitta un’ammenda di 20.000 euro “per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo che colpiva un Assistente a un piede, senza conseguenze lesive e, successivamente scoppiando a un metro di distanza, lo stordiva momentaneamente.”

Ai giallorossi è stata inflitta anche un’altra ammenda di 4.000 euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della

gara, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco”. Ammende anche per Lazio, Verona, Genoa, Atalanta, Fiorentina, Inter e Parma.