Ecco le decisioni del Giudice Sportivo riguardanti il terzo turno di Serie A

Terminata la pausa nazionali è tornata in campo la Serie A. Tra i risultati del terzo turno di campionato ci sono stati la vittoria per 4-3 della Juventus nel derby d’Italia, il successo a sorpresa del Sassuolo contro la Lazio e il primo gol di Luka Modric con la maglia del Milan.

Dopo 3 giornate è il Napoli a occupare la vetta del campionato. La formazione di Conte si trova a punteggio pieno con 6 gol fatti e 1 subito. Al secondo posto -e a pari punti con gli azzurri- c’è la Juventus. I bianconeri sono un gradino sotto De Bruyne e compagni per la differenza reti (7 gol fatti e 3 subiti).

Come di consueto, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo al termine del terzo turno di campionato.

Ecco tutte le decisioni del giudice sportivo.

Le decisioni del Giudice Sportivo per la terza giornata di Serie A

Il Giudice Sportivo ha inflitto una giornata di squalifica a Ramon del Como, espulso nel match contro il Genoa con un rosso diretto e assente nella prossima sfida dei biancoblù contro la Fiorentina. Massimiliano Allegri salterà Udinese-Milan. L’allenatore rossonero, squalificato per una partita, è stato espulso nella scorsa sfida di San Siro contro il Bologna.

Oltre alla squalifica, all’ex Juventus è stata inflitta un’ammenda di 10 mila euro. Il Giudice Sportivo ha deliberato altre due ammende per Milan e Napoli. I rossoneri e gli azzurri sono stati puniti con una multa di 5 mila euro per “aver ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio del primo tempo“.