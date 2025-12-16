Questo sito contribuisce all'audience di

Giudice Sportivo, due giornate di squalifica per Basic. Ammenda per il Genoa

Redazione 16 Dicembre 2025
Basic, Lazio (IMAGO)
Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 15ª giornata di Serie A: 2 giornate di squalifica per Basic dopo il rosso in Parma-Lazio

Un’altra giornata di Serie A è terminata, e come di consueto all’indomani della chiusura del 15° turno, il Giudice Sportivo ha rese note le proprie decisioni in merito a quanto accaduto nel corso del weekend.

Tanti gli squalificati, in particolar modo quelli che erano in diffida e che nelle partite dell’ultimo fine settimana hanno ricevuto un cartellino giallo: tra tutti, spicca Teun Koopmeiners che salterà la sfida tra Juventus e Roma.

Tra le espulsioni dirette, ha fatto invece discutere il cartellino rosso ricevuto da Zaccagni in Parma-Lazio, definito però corretto da Andrea De Marco a Open Var. Il capitano biancoceleste ha ricevuto una sola giornata di squalifica, mentre il suo compagno di squadra Basic – espulso per una spinta ai danni di Estevez – salterà le prossime due.

Ammenda di €12.000,00, invece, per il Genoa a causa dei fumogeni accesi dai tifosi al 39′ della sfida, che hanno costretto l’arbitro a interrompere il gioco.

I calciatori squalificati

  • Calciatori espulsi
    2 giornate: Basic (Lazio);
    1 giornata: Zaccagni (Lazio), Heggem (Bologna).
  • Calciatori non espulsi
    1 giornata: Belghali (Verona), Frese (Verona), Gaspar (Lecce), Koopmeiners (Juventus), Payero (Cremonese), Thorstvedt (Sassuolo).