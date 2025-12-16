Giudice Sportivo, due giornate di squalifica per Basic. Ammenda per il Genoa
Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 15ª giornata di Serie A: 2 giornate di squalifica per Basic dopo il rosso in Parma-Lazio
Un’altra giornata di Serie A è terminata, e come di consueto all’indomani della chiusura del 15° turno, il Giudice Sportivo ha rese note le proprie decisioni in merito a quanto accaduto nel corso del weekend.
Tanti gli squalificati, in particolar modo quelli che erano in diffida e che nelle partite dell’ultimo fine settimana hanno ricevuto un cartellino giallo: tra tutti, spicca Teun Koopmeiners che salterà la sfida tra Juventus e Roma.
Tra le espulsioni dirette, ha fatto invece discutere il cartellino rosso ricevuto da Zaccagni in Parma-Lazio, definito però corretto da Andrea De Marco a Open Var. Il capitano biancoceleste ha ricevuto una sola giornata di squalifica, mentre il suo compagno di squadra Basic – espulso per una spinta ai danni di Estevez – salterà le prossime due.
Ammenda di €12.000,00, invece, per il Genoa a causa dei fumogeni accesi dai tifosi al 39′ della sfida, che hanno costretto l’arbitro a interrompere il gioco.
I calciatori squalificati
- Calciatori espulsi
– 2 giornate: Basic (Lazio);
– 1 giornata: Zaccagni (Lazio), Heggem (Bologna).
- Calciatori non espulsi
– 1 giornata: Belghali (Verona), Frese (Verona), Gaspar (Lecce), Koopmeiners (Juventus), Payero (Cremonese), Thorstvedt (Sassuolo).