Due giornate a Orban, una a Kalulu: tutti gli squalificati dal giudice sportivo

Si chiude la 25ª giornata di Serie A non senza polemiche. Sotto i riflettori principalmente la partita Inter-Juventus, che continua a far parlare di sé anche con le decisioni del Giudice Sportivo.

Sono arrivate, infatti, le squalifiche per Pierre Kalulu dopo il rosso rimediato per fallo su Bastoni. Ma non solo, pugno duro anche per Gift Orban, espulso all’11° in occasione di Parma-Hellas Verona.

Più precisamente, per il francese è arrivata una squalifica di una giornata come da regolamento. Per il nigeriano, invece, due giornate.

Di seguito tutte le decisioni inerenti alla 25ª di Serie A.

Giudice Sportivo, le decisioni

Pierre Kalulu, dunque, dovrà scontare una giornata di squalifica e salterà Juventus-Como. Questa la nota che si legge dal comunicato: “KALULU KYATENGWA Pierre Kazaye Rommel (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario“.

Come anticipato, diversa la decisione per Gift Orban. “ORBAN Gift Emmanuel (Hellas Verona): per avere, all’11° del primo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa al Direttore di gara“.

Espulsi poi anche Morata e Rabiot, che a loro volta dovranno scontare una giornata di squalifica. Così come anche Akpa Akpro, Barella, Calhanoglu, Circati, Mandragora e Muharemovic, che hanno ricevuto il quinto cartellino giallo.