Il Giudice Sportivo ha reso note le squalifiche e i provvedimenti dopo la 30esima giornata di Serie A.

La trentesima giornata di Serie A è già in archivio ed è tempo di proiettarsi alla successiva, ovvero la trentunesima.

Prima, però, come sempre il Giudice Sportivo si è pronunciato in merito agli episodi accaduti durante il weekend.

Dall’espulsione dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, durante Inter-Udinese alle ammende per Juventus e Milan.

Di seguito, le decisioni e i provvedimenti del Giudice Sportivo.

Inter, una giornata di squalifica per Inzaghi

L’allenatore dell’Inter, già diffidato, è stato espulso nel finale della gara contro l’Udinese per proteste eccessive. L’ex Lazio non potrà sedere in panchina contro il Parma, nella trentunesima giornata di Serie, come di seguito riportato.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INZAGHI Simone (Internazionale): ammonizione (Nona sanzione); per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato in maniera plateale e concitata una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione.

Ammende per Juventus e Milan

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sosteni-tori, nel corso del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione dell’Arbitro e di un calciatore della squadra avversaria; san-zione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità og-gettiva, per avere ingiustificatamente ritardato sia l’inizio della gara sia l’inizio del secondo tempo di circa tre minuti; recidiva reiterata.