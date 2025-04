Pubblicato il comunicato del Giudice Sportivo sulla 34ª giornata di Serie A: la squalifica di Yildiz e le altre decisioni

Con i posticipi del 28 aprile si è concluso il quintultimo turno di campionato, insolitamente spalmate su due giorni: sette partite domenica e tre lunedì.

Tra i risultati più memorabili spiccano la vittoria della Roma 0-1 a San Siro contro l’Inter, il successo interno del Napoli per 2-0 sul Torino, che ha consegnato la vetta solitaria agli azzurri, e il pareggio per 1-1 tra Atalanta e Lecce.

Due i calciatori espulsi in questo turno, entrambi per cartellino rosso diretto. Kenan Yildiz nel primo tempo di Juventus 2-0 Monza e Daniele Ghilardi nel secondo tempo di Hellas Verona 0-2 Cagliari.

Altri sette, invece, erano diffidati ed essendo stati ammoniti salteranno la 35ª giornata. Liam Henderson dell’Empoli, Luca Ranieri della Fiorentina, Andrea Carboni del Monza, Valentino Lazaro del Torino, Kingsley Ehizibue e Martin Payero dell’Udinese e Diego Coppola dell’Hellas Verona.

Arbitro AIA (Imago)

Serie A, 34ª giornata: le decisioni del Giudice Sportivo su Yildiz

Di seguito il comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo sulla 34ª giornata della Serie A 2024/2025.

“Squalifica per due giornate effettive di gara ed ammenda di € 10.000,00 Yildiz Kenan (Juventus): per avere, al 46° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con il gomito un calciatore della squadra avversaria”. L’attaccante turco, dunque, salterà i big match contro Bologna e Lazio.