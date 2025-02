Serie B, Giudice Sportivo: le decisioni su Bari-Cremonese e l’espulsione di Ferrari

Dorval, giocatore del Bari (Imago)

La decisione del Giudice sportivo in merito all’episodio che ha visti coinvolti Dorval e Vazquez in Bari-Cremonese

Ha fatto tanto discutere, nel weekend, quello che è successo al San Nicola durante la sfida tra Bari e Cremonese.

Nel finale della gara è infatti andato in scena un battibecco tra Dorval e Vazquez, conclusosi con il calciatore dei pugliesi uscito dal campo in lacrime. Moreno Longo, allenatore dei padroni di casa, ha poi chiarito il tutto in conferenza stampa, dichiarando come l’argentino avesse rivolto delle frasi di matrice razzista nei confronti del suo difensore.

Il Bari ha dunque difeso il proprio tesserato, mentre la società grigiorossa – rappresentata dal dg Paolo Armenia ha voluto chiudere sin da subito il discorso dopo essersi assicurata di aver parlato con El mudo, che ha negato tutto.

Ora però è arrivata la decisione del Giudice sportivo, che rinvia la decisione in attesa di avere nuovi materiali da valutare per poi prendere una decisione definitiva.

Caso Dorval-Vazquez, la decisione del Giudice Sportivo

Di seguito la decisione ufficiale del Giudice Sportivo annunciata oggi, martedì 18 febbraio.

Si comunica che “letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga inviata, a cura della medesima Procura, acquisite anche ulteriori testimonianze, una dettagliata relazione aggiuntiva in ordine ai fatti accaduti al termine della gara“.

Sampdoria, espulsione di due giornate per Ferrari

Dopo il rinvio del caso Dorval-Vazquez, ci sono stati anche episodi invece sanzionati nella scorsa giornata di Serie B. Tra questi l’espulsione di Alex Ferrari per doppia ammonizione durante Sudtirol-Sampdoria. Il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare il difensore con due giornate di squalifica: una per il cartellino rosso e l’altra per espressioni blasfeme.

Ecco il comunicato ufficiale. “FERRARI Alex (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, al 47° del primo tempo, all’atto del provvedimento di espulsione, rivolto un’espressione irrispettosa agli Ufficiali di gara”.

.

--> --> -->-->