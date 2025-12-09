Giudice Sportivo, tre giornate di squalifica per Nzola: tutte le decisioni
Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 14esima giornata di campionato.
Dal cartellino rosso di Nzola a quello di Celik. La Lega Calcio Serie A ha reso note le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo in relazione alle partite dell’ultimo weekend come di consueto.
Per l’attaccante del Pisa sono tre le giornate di squalifica in seguito al fallo ed espulsione contro il Parma.
Diversa la durata per il difensore della Roma Celik, che non potrà giocare per una partita.
Di seguito tutte le sanzioni.
La lista completa degli squalificati in vista del prossimo turno di Serie A
- Celik (Roma, una giornata), espulso nella partita contro il Cagliari, salterà la sfida con il Como.
- Gila (Lazio, una giornata), espulso nella partita contro il Bologna, salterà la sfida con il Parma.
- Nzola (Pisa, 3 giornate), espulso nella partita contro il Parma, salterà la sfida contro Lecce, Cagliari e Juventus. Perrone (Como, una giornata), ha rimediato la quinta ammonizione contro l’Inter, salterà la sfida con la Roma.
Di seguito, vi forniamo invece l’elenco dei diffidati:
Prati (Cagliari), Diego Carlos (Como), Payero (Cremonese), Ranieri (Fiorentina), Ostigard (Genoa), Koopmeiners (Juventus), Guendouzi (Lazio), Gaspar (Lecce), Veiga (Lecce), Doig (Sassuolo), Thorstvedt (Sassuolo), Casadei (Torino), Belghali (Verona), Akpa-Akpro (Verona), Frese (Verona).