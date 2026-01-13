Napoli, due giornate di squalifica per Conte: la decisione del giudice sportivo

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 20ª giornata di Serie A: due giornate di squalifica per Antonio Conte

Un’altra giornata di Serie A è terminata, e come di consueto all’indomani della chiusura del 20° turno, il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni in merito a quanto accaduto nel corso del weekend.

Saranno due le giornate di squalifica per l’allenatore del Napoli Antonio Conte: “Per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all’intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale”.

Il comunicato prosegue in questo modo: “Per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”.

Due giornate di stop dunque per Antonio Conte, che oltre a saltare i due match, quello di domani contro il Parma, e quello di sabato contro il Sassuolo, dovrà pagare una multa pari a 15mila euro.