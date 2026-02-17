La decisione del giudice sportivo su Comolli e Chiellini: inibizione e multa. I dettagli

Era attesa la decisione del Giudice Sportivo per il comportamento avuto da Chiellinie Comolli, dirigenti della Juventus, nel tunnel che porta agli spogliatoi di San Siro a fine primo tempo di inter-Juventus.

Proteste e tentativo “gravemente intimidatorio, cercando il contatto fisico” nei confronti di La Penna, che aveva appena fischiato la fine della prima frazione di gara.

Un comportamento ovviamente da ricondurre alla decisione di ammonire per la seconda volta Kalulu, per il fallo su Bastoni in ripartenza.

Di seguito, dunque, la decisione del giudice sportivo con i dettagli delle inibizioni e delle multe pecuniarie.

Giudoice Sportivo, il comunicato

Riportiamo il comunicato del Giudice sportivo. “INIBIZIONE A TUTTO IL 31 MARZO 2026 E AMMENDA DI €15.000,00. COMOLLI Damien Jacques (Juventus): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all’intervento dell’allenatore della soc. Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo Direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’Arbitro“.

Decisione simile anche per quanto riguarda Chiellini. “INIBIZIONE A TUTTO IL 27 FEBBRAIO 2026

CHIELLINI Giorgio (Juventus): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irriguardoso l’operato del Direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’Arbitro; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli Ufficiali di gara; infrazione quest’ultima rilevata da un

Assistente“.