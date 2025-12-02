La decisione del Giudice Sportivo dopo l’espulsione di Massimiliano Allegri e non solo

A pochi minuti dal termine di Milan-Lazio è successo di tutto. Prima un tocco con il braccio di Pavlovic in area di rigore, poi la chiamata al VAR per rivedere l’episodio.

In mezzo, però, anche una ressa che ha rallentato i tempi, scaldato ulteriormente gli animi e portato all’espulsione di Massimiliano Allegri e del vice di Maurizio Sarri, Marco Ianni.

L’allenatore del Milan, nello specifico, ha visto sventolare un cartellino rosso nella sua direzione dopo essere andato addosso all’arbitro Collu proprio prima della revisione al VAR.

Atteggiamento ostile e linguaggio al limite, che hanno portato il Giudice Sportivo a optare per una giornata di squalifica. Di seguito il comunicato.

Milan, una giornata per Allegri

Una giornata di squalifica e multa di 10 mila euro per Massimiliano Allegri: “per avere, al 52° del secondo tempo, mentre il Direttore di gara si apprestava ad effettuare una “on field review”, dirigendosi prima verso il tunnel degli spogliatoi, in segno di dissenso, e raggiungendo successivamente l’Arbitro nell’area di revisione, contestato con fare intimidatorio la decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria”.

Squalifica anche per Marco Ianni, collaboratore di Maurizio Sarri, che ha risposto ad Allegri. Insieme a lui, anche Kosta Runjaić dovrà saltare una giornata.

Per quanto riguarda i giocatori, arriva una multa di 5 mila euro per Matteo Guendouzi: “per avere, al termine della gara, mentre usciva dal terreno di giuoco, rivolto gesti provocatori ai sostenitori della squadra avversaria; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale”.

Tutte le sanzioni

Multe per molte squadre: 10 mila alla Roma per lancio di petardi e fumogeni, mentre sono 5 mila a testa per Inter, Lecce e Milan. I nerazzurri per un coro denigratorio nei confronti dell’altra tifoseria, i giallorossi per dei fumogeni e i rossoneri per il lancio di bottigliette d’acqua e accendini durante il controllo VAR per il contatto che ha coinvolto Pavlovic.

3 mila euro di multa per il Genoa, a causa di un petardo, mentre 2 mila a testa per Bologna (bicchieri di plastica sul campo), Lecce (ritardo nella ripresa della partita) e Torino (ritardo nell’inizio del primo tempo).