Le decisioni del Giudice Sportivo per gli episodi dell’ultima giornata di Serie A: il comunicato ufficiale in vista della settima

Non solo il big match di alta classifica tra Juventus e Milan.

La sesta giornata di Serie A è stata caratterizzata da risultati inaspettati, tanti gol e altrettanti provvedimenti disciplinari.

Dai cartellini gialli ai rossi – diretti o meno – sono stati diversi i casi da attenzionare dal Giudice Sportivo in questa giornata di campionato.

Questo il comunicato ufficiale visibile sul sito della Lega Serie A.

Seria A, le decisioni del giudice sportivo per la settima giornata

Dopo gli episodi accaduti nella sesta giornata, il giudice sportivo ha deciso una giornata di squalifica per Idrissa Tourè del Pisa per aver commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

Inoltre, oltre all’ammonizione il capitano della Lazio, Danilo Cataldi è stato sanzionato con un’ammenda di mille e cinquecento euro, aggravata poiché capitano della squadra. Da evidenziare ci sono poi le squalifiche per una giornata inflitte ad Alessandro Andreini, team manager del Torino e a Simone Ottaviani, team manager della Fiorentina. Entrambi per proteste nei confronti dell’operato arbitrale.