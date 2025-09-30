Le decisioni del Giudice Sportivo per gli episodi che hanno riguardato la quinta giornata di Serie A: il comunicato ufficiale

Non solo i big match di alta classifica tra Juventus e Atalanta e Milan contro il Napoli.

La quinta giornata di Serie A è stata caratterizzata da risultati inaspettati, tanti gol e altrettanti provvedimenti disciplinari.

Dai cartellini gialli ai rossi – diretti o meno – sono stati diversi i casi da attenzionare dal Giudice Sportivo in questa giornata di campionato.

Da De Roon dell’Atalanta a Jesus Rodriguez del Como, queste le decisioni ufficiali in vista dei prossimi impegni di Serie A.

Le decisione del Giudice Sportivo dopo la quinta giornata

Il Giudice Sportivo si è espresso in merito alla squalifiche valide per la quinta giornata. In particolare spicca la dura squalifica per Jesús Rodriguez, attaccante del Como. Per l’espulsione durante il match contro la Cremonese, l’ex giocatore del Betis ha rimediato 3 giornate.

Una sola giornata per Estupinan e Maarten De Roon, che hanno rimediato un cartellino rosso nelle rispettive partite con Napoli e Juventus.

Sanzione pesante, dunque, nei confronti dell’esterno del Como. Fabregas non lo avrà a disposizione per le prossime 3 partite di campionato.