Le decisioni del Giudice Sportivo per gli episodi che hanno riguardato la quarta giornata di Serie A: il comunicato

Anche per la 4ª giornata di Serie A, sono stati diversi gli episodi da attenzionare da parte del Giudice Sportivo.

Dalle due espulsioni nel derby di Roma alle tante ammonizioni nel corso delle altre gare.

Giornata che, tra l’altro, ha visto la Juventus frenare contro il Verona e il Napoli vincere ancora, portandosi al comando della classifica in solitaria.

Come di consueto, la Lega Serie A intanto ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo in vista della 5ª giornata di campionato.

Le decisioni del Giudice Sportivo per la quarta giornata di Serie A

Il Giudice Sportivo si è espresso sulle squalifiche. I due giocatori che hanno ricevuto, nel turno di campionato da poco concluso, un cartellino rosso sono entrambi della Lazio: Matteo Guendouzi e Reda Belahyane. I due biancocelesti, espulsi nel derby contro la Roma, hanno ricevuto sanzioni differenti tra loro.

Guendouzi, infatti, è stato squalificato per due turni e non prenderà parte alle sfide contro Genoa e Torino. Belahyane, invece, ha ricevuto un solo turno di squalifica e salterà il match al Ferraris del prossimo 29 settembre.