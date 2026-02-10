Questo sito contribuisce all'audience di

Giudice Sportivo, i verdetti: due giornate di stop a Matic, 15 mila euro di multa al Genoa

Nicolò Minerva 10 Febbraio 2026
Nemanja Matić (Imago)

Il Giudice Sportivo ha reso note squalifiche e ammende a seguito del 24^ turno di Serie A. Ecco i dettagli

Il Giudice Sportivo ha emesso i primi verdetti in attesa della conclusione del 24^ turno di Serie A. Ricordiamo che la giornata si concluderà il prossimo 18 febbraio, con la sfida di San Siro tra Milan e Como.

In questo turno di campionato, 3 giocatori hanno ricevuto un cartellino rosso: Juan Jesus del Napoli, Mariano Troilo del Parma e Nemanja Matic del Sassuolo.

I primi due salteranno solamente una gara (rispettivamente contro Roma ed Hellas Verona), mentre il centrocampista serbo – espulso contro l’Inter – salterà due gare di campionato contro Udinese e Verona.

Il Giudice ha inflitto ammende pecuniarie a 4 club Genoa, Lecce, Roma e Bologna. Il club a pagare la multa più salata è quello di De Rossi, che è stato sanzionato con un’ammenda di 15 mila euro per aver “lanciato tre monete in direzione di un Assistente due delle quali lo colpivano all’avambraccio e alla schiena”.

Squalifiche e ammende

Di seguito le espulsioni e le ammende pecuniarie inflitte dal Giudice Sportivo:

SQUALIFICHE:

  • Nemanja Matic (Sassuolo): 2 partite
  • Mariano Troilo (Parma): 1 partita
  • Juan Jesus (Napoli): 1 partita

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

  • Genoa: 15 mila euro
  • Lecce: 10 mila euro
  • Sassuolo: 10 mila euro
  • Roma: 5 mila euro
  • Bologna: 2 mila euro
  • Parma: 2 mila euro

 