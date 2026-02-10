Giudice Sportivo, i verdetti: due giornate di stop a Matic, 15 mila euro di multa al Genoa
Il Giudice Sportivo ha reso note squalifiche e ammende a seguito del 24^ turno di Serie A. Ecco i dettagli
Il Giudice Sportivo ha emesso i primi verdetti in attesa della conclusione del 24^ turno di Serie A. Ricordiamo che la giornata si concluderà il prossimo 18 febbraio, con la sfida di San Siro tra Milan e Como.
In questo turno di campionato, 3 giocatori hanno ricevuto un cartellino rosso: Juan Jesus del Napoli, Mariano Troilo del Parma e Nemanja Matic del Sassuolo.
I primi due salteranno solamente una gara (rispettivamente contro Roma ed Hellas Verona), mentre il centrocampista serbo – espulso contro l’Inter – salterà due gare di campionato contro Udinese e Verona.
Il Giudice ha inflitto ammende pecuniarie a 4 club Genoa, Lecce, Roma e Bologna. Il club a pagare la multa più salata è quello di De Rossi, che è stato sanzionato con un’ammenda di 15 mila euro per aver “lanciato tre monete in direzione di un Assistente due delle quali lo colpivano all’avambraccio e alla schiena”.
Squalifiche e ammende
Di seguito le espulsioni e le ammende pecuniarie inflitte dal Giudice Sportivo:
SQUALIFICHE:
- Nemanja Matic (Sassuolo): 2 partite
- Mariano Troilo (Parma): 1 partita
- Juan Jesus (Napoli): 1 partita
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
- Genoa: 15 mila euro
- Lecce: 10 mila euro
- Sassuolo: 10 mila euro
- Roma: 5 mila euro
- Bologna: 2 mila euro
- Parma: 2 mila euro