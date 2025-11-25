Le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla dodicesima giornata di Serie A

Nella giornata di oggi, martedì 25 novembre, il Giudice Sportivo ha rilasciato un comunicato ufficiale sulle sanzioni riguardanti la dodicesima giornata di Serie A nei confronti di società e giocatori.

Dal comunicato si evince che alla Fiorentina è stata inflitta un’ammenda di 20.000,00 euro e una diffida: “per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, rivolto cori insultati e discriminatori nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, che costringevano l’Arbitro a interrompere la gara per due volte per circa quattro minuti”.

Altra ammenda nei confronti della Fiorentina di 10.000,00 euro: “per avere suoi sostenitori, al 49º del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria”.

Ammenda di 12.000,00 euro anche per la Roma: “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco costringendo l’Arbitro in tre occasioni, al 24º del primo tempo ed al 20º e 25º del secondo tempo, ad interrompere il giuoco per circa trenta secondi”.

Ammenda anche per il Como di 4.000,00 euro: “A titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del primo tempo”.

E anche per il Parma di 1.500,00 euro: “Per avere suoi sostenitori, al 18º del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco”.