Lille, Giroud: “Fisicamente mi sento come dieci anni fa”

Dal ritorno in Italia ai gol segnati a 39 anni: le parole di Olivier Giroud alla vigilia del match tra Lille e Roma

Il Lille è pronto a sfidare la Roma: la squadra francese, nella giornata di giovedì 2 ottobre, affronterà i giallorossi allo stadio Olimpico.

Alla vigilia del match, Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

L’ex attaccante – tra le altre – di Milan e Chelsea ha commentato l’emozione di tornare ad affrontare una squadra italiana: “Sono molto felice di tornare in Italia, Roma è una bellissima città ed è un grande club che sta facendo molto bene dall’inizio della stagione: Gasperini sta facendo un grande lavoro“.

Giroud ha proseguito parlando del suo stato di forma: “Io sto molto bene, mi sento fisicamente bene come dieci anni fa, voglio portare questa squadra con tanti giovani il più in alto possibile. L’Europa League per noi è molto importante, abbiamo tanti obiettivi in stagione ma qui vogliamo fare bene“.

“L’area di rigore è casa mia, proviamo a fare del nostro meglio”

Il 39enne ha continuato parlando del suo ruolo: “L’area di rigore è la mia casa, proviamo a trovarci in area di rigore: ho bisogno dei compagni di squadra perché giochiamo in modo interessante a livello di collettivo. Proviamo a fare del nostro meglio, spero che i miei compagni mi trovino in area domani“.

Giroud ha poi commentato l’inizio di stagione del Milan: “Ho parlato con alcuni giocatori e fisioterapisti, Allegri per forza fa un bel lavoro, penso che i giocatori con questa tattica so trovino bene, spero che loro facciano una grande stagione, migliore della scorsa: voglio vedere il Milan in Champions o in Europa League. In bocca al lupo al Milan, spero che vincano un trofeo“.

L’attaccante francese ha poi concluso parlando di come sta vivendo questo momento della sua carriera: “Io provo a dormire bene, a prendermi il tempo di recuperare tra le partite, mangiare bene”

“È uno stile di vita proprio mio, provo a essere un professionista anche in questo, e questo è il segreto della longevità: fare attenzione a tutti i dettagli, perché il nostro corpo deve essere un santuario che dobbiamo proteggere. Ovviamente anche la motivazione di giocare, ne avevo parlato anche con Ibra al Milan che viveva la stessa cosa“.