Giroud vittima dei ladri a Los Angeles: furto da record

Il classe ’86 è stato vittima dei ladri di Los Angeles: iniziate le indagini.

Spiacevole vicenda per Olivier Giroud che dopo l’arrivo a Los Angeles da pochi mesi ha avuto una brutta sorpresa in casa.

L’abitazione dell’ex attaccante del Milan è stata presa di mira dai ladri che hanno portato via un bottino consistente: una collezione di dieci orologi da uomo.

A questo si sommano anche altri oggetti di valore per un totale di 500mila dollari, che sarebbero circa 478mila euro.

I fatti sarebbero accaduti a inizio febbraio e a raccontare la vicenda è stato il sito americano TMZ Sports. A quanto pare i ladri avrebbero approfittato dell’assenza della famiglia Giroud in casa per fare il colpo.

Los Angeles, furto a casa Giroud: bottino da record per i ladri

Giroud è stato vittima dei ladri di Los Angeles dopo appena pochi mesi dal suo trasferimento. La sua compagna si è resa conto di una finestra rotta e soprattutto della mancanza di alcuni oggetti di valore.

Sono iniziate dunque le indagini sfruttando anche le telecamere presenti in quella zona. Per ora non ci sono stati arresti ma le ricerche continuano per mettere un punto definitivo sulla vicenda.

