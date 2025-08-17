Olivier Giroud torna in Europa e segna all’esordio con il Lille in Ligue 1

Subito titolare nella prima giornata di Ligue 1 contro il Brest, subito in gol dopo 11 minuti dal fischio d’inizio.

Olivier Giroud è tornato in Europa dopo aver trascorso un anno in MLS, con la maglia del Los Angeles FC. È tornato anche nella sua Francia, dopo averla lasciata nell’estate 2012 per andare a Londra: prima all’Arsenal, poi al Chelsea.

A riportare in Europa l’attaccante è stato il Lille di Bruno Genesio, e Giroud ha ripagato subito la fiducia del club.

Rete che sblocca la partita, esultanza e gara subito in discesa. Dopo appena un quarto d’ora Haraldsson ha portato il Lille sullo 0-2, raddoppiando l’iniziale vantaggio firmato Giroud. Al 34′ del primo tempo, Kamory Doumbia ha rimesso in partita il suo Brest con il gol dell’1-2.