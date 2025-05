Girona, l’allenatore Michel Sánchez è stato ricoverato in ospedale: il comunicato

L’allenatore del Girona Michel Sánchez è stato ricoverato in ospedale per motivi di salute: il comunicato ufficiale della squadra spagnola

Tramite un comunicato ufficiale, il Girona ha reso noto che l’allenatore Michel Sánchez è stato ricoverato in ospedale in seguito ad alcuni problemi di salute.

A scopo precauzionale, ora, l’ex calciatore di Malaga e Rayo Vallecano è sotto osservazione medica, proprio per tenere sotto controllo e monitorare le sue condizioni.

In più, Sánchez non sarà in panchina per la prossima partita di campionato spagnolo contro il Villarreal. Al suo posto, pronto il suo vice.

Di seguito, il comunicato ufficiale del Girona.

Girona, il comunicato sul ricovero di Michel Sánchez

“L’allenatore del Girona FC Michel Sánchez è stato ricoverato in ospedale a causa di un problema di salute. È sotto osservazione medica a scopo precauzionale e le sue condizioni progrediscono favorevolmente. Sta ricevendo le cure appropriate e speriamo che guarisca nei prossimi giorni. Nella partita di domani a Montilivi, l’allenatore non potrà guidare la squadra dalla panchina e sarà sostituito da Salva Fúnez, allenatore in seconda”.

“Il Club apprezza la vostra comprensione e il rispetto della vostra privacy in questo momento”.

“Una questione di protocollo: lui sta bene”: le parole del vice di Michel

Alla vigilia del match contro il Villarreal, il vice di Michel ha avuto modo di fare luce sul ricovero e sulle condizioni dell’allenatore del Girona:

“Era una questione di protocollo. Siamo tranquilli perché ho potuto parlare con lui e l’allenatore sta bene. Continua a lavorare dall’ospedale”.