Girona, Arthur: “Spero che il club riesca a trovare l’accordo con la Juve per restare qui”

Le parole dell’ex centrocampista della Juventus oggi al Girona Arthur Melo rilasciate in un’intervista per Sport

Era arrivato a Torino dal Barcellona in una maxi operazione che aveva coinvolto anche Miralem Pjanic. Ma il vero potenziale di Arthur Melo, centrocampista brasiliano, alla Juventus non si è mai visto fino in fondo.

Per questo il club bianconero ha poi dovuto col tempo trovare delle soluzioni per cercare di sistemare il giocatore. Prima il presisto al Liverpool, poi quello alla Fiorentina e infine, l’ultimo al Girona.

Qui Arthur sembra aver ritrovato finalmente spazio e un sistema di gioco che gli permette di mettere in mostra tutte le sue qualità.

Proprio della sua avventura in Spagna e del suo futuro ha parlato Arthur in una lungia intervista rilasciata per Sport.

L’intervista di Arthur

Il centrocampista brasiliano ha iniziato parlando dei tanti infortuni che ha riscontrato in carriera: “Non è facile conviverci. La maggior parte sono dovuti a colpi che ho subito e in questi casi non è che si possa fare molto. Ma fa parte del passato, oggi sto bene e ho voglia di giocare e guardare al futuro. Vengo sostituito spesso ma fa parte del mio percorso, sto migliorando molto a livello fisico“.

Sulla sua avventura in Spagna ha detto: “Ho detto no a diverse squadre, tra cui il Santos. Volevo restare in Europa e al Girona mi trovo bene, è un club che è cresciuto molto in pochi anni ed è arrivato a giocare la Champions League. È vero che ho dovuto fare delle rinunce a livello economico ma questo dimostra quanto volessi venire qui“.

Sul futuro

Sulla Juventus ha detto: “Ormai ho lasciato dietro di me il periodo in cui non ho giocato, qui sono felice. Con la Juventus ho un contratto che devo rispettare“.

Per poi concludre: “Spero che i due club riescano a trovare un accordo per restare qui. Ma ora non ci penso, sono concentrato sul finale di stagione e voglio dare il massimo. Poi vedremo se ci sarà la possibilità di continuare qui o meno“.