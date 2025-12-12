Sebastian Giovinco è tornato a parlare del Parma, club che l’ha visto crescere da ragazzo: tutte le sue parole

Durante un’intervista rilasciata a CBS Sport Golazo, Sebastian Giovinco ha ripercorso gli anni trascorsi con la maglia del Parma.

Periodo che l’ex attaccante considera cruciale per il proprio sviluppo professionale, con il periodo al Tardini, che ha definito come “uno dei momenti più significativi della sua carriera”.

“Ho avuto lì il mio miglior periodo, nel 2012 penso“, ha dichiarato l’ex numero dieci. Che ha poi sottolineato: “Per un giovane giocatore, trasferirsi in un club come Parma penso sia la cosa migliore“.

Giovinco ha poi voluto dedicare un pensiero sull’attuale situazione del club, esprimendo apprezzamento per il percorso intrapreso dalla società. Di seguito le sue parole.

Parma, le parole dell’ex Giovinco

“Il Parma ora sta facendo bene, il club ha un bel progetto e una identità chiara“, ha affermato, evidenziando come il progetto tecnico sia ben definito e riconoscibile. E guardando al futuro, l’ex giocatore si è mostrato ottimista sulle prospettive della squadra: “Penso e credo che possano avere una stagione solida“.

Un elemento chiave, secondo Giovinco, è rappresentato dal sostegno dell’ambiente: “I tifosi e tutte le persone vicine alla squadra stanno aiutando il club”, ha concluso, sottolineando quanto questo fattore sia determinante per le ambizioni gialloblù.