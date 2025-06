Chi è Giovanni Rossi, il consigliere di De Zerbi che ora potrebbe seguire Allegri

Tutto su Rossi, il club manager del Marsiglia che potrebbe diventare consigliere di Allegri

Dopo che è arrivata la firma sul contratto, Massimiliano Allegri si prepara a tornare in panchina. Una panchina che conosce bene e sulla quale tornerà a sedersi a distanza di più di undici anni dall’ultima volta.

La seconda volta al Milan sarà un ritorno al passato per lui, chiamato a rilanciare i rossoneri dopo una stagione difficile. E, a proposito di passato, l’ex Juve potrebbe portare a lavorare con sé una figura con cui ha condiviso i primi anni in panchina.

Si tratta di Giovanni Rossi, ora club manager del Marsiglia, con cui ricostruirebbe un binomio che fu vincente ai tempi del Sassuolo. Correva la stagione 2007/08 quando i neroverdi, allenati proprio da Allegri ottenevano la promozione in Serie B.

Rossi ai tempi era membro del comitato direttivo del club, di cui è stato direttore sportivo dal 2013 al 2024, contribuendo ai migliori anni degli emiliani. Ora, dopo aver seguito Roberto De Zerbi al Marsiglia, potrebbe tornare in Italia per aiutare un vecchio amico.

La storia di Rossi: dalle promozioni col Sassuolo fino al Marsiglia

Dopo aver chiuso la propria carriera da giocatore all’Aglianese, proprio quando Allegri iniziava ad allenare con la stessa squadra, Rossi è entrato nel comitato direttivo del Sassuolo nel 2006, quando i neroverdi erano appena stati promossi dalla C2. Al termine della scorsa stagione, ha lasciato definitivamente gli emiliani dopo quasi vent’anni, con sole due parentesi in altri club. La prima è stata alla Juventus tra 2010 e 2013, nel ruolo di responsabile del settore giovanile bianconero. La seconda è stata quella da direttore sportivo del Cagliari nella stagione 2017/18, prima dell’ultimo ritorno in quella che ormai era una seconda casa.

Al Sassuolo, è stato ds dal 2013 al 2024, con l’unico intermezzo della stagione in Sardegna. In questi anni ha contribuito ai più importanti risultati degli emiliani, con tante salvezze in Serie A e addirittura la storica partecipazione in Europa League nella stagione 2016/17. Suoi sono i colpi di mercato più importanti di quegli anni: da Zaza a Pellegrini, passando per Vrsaljko e Acerbi, senza dimenticare Demiral, Boga e Traore. Sotto la sua gestione sono passati anche allenatori che poi hanno fatto strada, come Pioli e Di Francesco, oltre a De Zerbi e Allegri. Proprio questi due sono quelli a cui è rimasto più legato.

Da consigliere di De Zerbi al possibile futuro con Allegri

Al termine della lunga esperienza al Sassuolo è passato all’Olympique Marsiglia, per seguire Roberto De Zerbi, con cui aveva condiviso tre stagioni tra 2018 e 2021. Nel ruolo di club manager dei francesi è stato praticamente il consigliere dell’allenatore ex Brighton. Ma se De Zerbi continuerà ad allenare in Ligue 1, Rossi potrebbe fare ritorno in patria. È ancora amico di Allegri, come confermato anche da Rabiot nella sua ultima intervista: “Con Allegri parlo spesso. Giovanni Rossi, il consigliere di De Zerbi, lavora anche con lui e quando lo chiama mi dice: vieni che ti passo tuo papà“.

Un rapporto, quindi sempre rimasto intatto. Binomio tutto toscano (nativo di Massa Rossi, di Livorno Allegri), che ha già portato risultati in passato e che potrebbe portare Rossi a seguire l’amico. Per rilanciare i rossoneri Allegri vuole affidarsi a un suo fedelissimo.