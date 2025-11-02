Addio a Giovanni Galeone: l’ex allenatore aveva 84 anni

È morto Giovanni Galeone. L’ex allenatore di Pescara e Napoli tra le tante aveva 84 anni

Il mondo del calcio dice addio a Giovanni Galeone. Lo storico allenatore è morto oggi, all’età di 84 anni. Galeone ha scritto pagine di storia del calcio italiano con la sua lunga carriera in panchina, dagli anni ’70 ai primi anni 2000, e 4 promozioni in Serie A con Udinese, Pescara e Perugia.

Galeone è considerato il mentore di Massimiliano Allegri, Gian Piero Gasperini e Marco Giampaolo, cresciuti nel segno della storica figura del calcio italiano. L’ex allenatore si era ritirato ufficialmente dal calcio il 4 marzo 2013. Galeone è morto a Udine, la città in cui risiedeva.