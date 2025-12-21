Le dichiarazioni di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo

Nella sedicesima giornata di Serie A, il Sassuolo ospita il Torino di Baroni. In attesa del fischio d’inizio, l’AD neroverde Giovanni Carnevali ha rilasciato un’intervista a Sky Sport.

Nella prima parte dell’intervento, Carnevali ha dichiarato: “Noi giochiamo contro una squadra forte, perché il Torino dal mio punto di vista non rispecchia i punti che ha in classifica. Sarà una bella gara. Il Torino è una squadra forte e ha un allenatore che tra gli italiani è uno dei più bravi. Mi dispiace che sia stato esonerato Vagnati, che è un direttore sportivo di grande livello. Ma fa parte del nostro sistema e del nostro mondo“.

Un commento su Fabio Grosso: “Con il mister c’è un legame particolare. Penso che sia un allenatore di grande prospettive, è super preparato, bravo sul campo e come gestore“.

Uno sguardo al futuro, e quindi al calciomercato invernale: “Sappiamo che avremo delle richieste per alcuni giocatori, la nostra idea è quella di mantenere questa rosa fino alla fine della stagione. Poi dopo faremo le giuste valutazioni. Al tempo stesso, se crediamo che occorra qualcosa per poterci migliorare e ci saranno delle opportunità, penso che le coglieremo“.

Muharemović e gli obiettivi: le parole di Carnevali

Richieste per Muharemović? La risposta dell’amministratore delegato del Sassuolo: “Non solo lui, ma abbiamo anche qualcun altro. Ci stanno arrivando delle richieste, siamo ancora agli inizi e dobbiamo vedere. Muharemović sta dimostrando grandi cose ed è un giocatore di grandissima prospettiva. È inutile nascondersi, chiaramente arriveranno, ma fa parte anche della nostra politica. Noi siamo sempre stati una società che cerca di valorizzare i giovani, farli crescere e dar loro la possibilità di andare in un grande club. È questo quello per cui lavoriamo quotidianamente. Assieme a Muharemović c’è qualche altro ragazzo, ma questo ci fa solo piacere, non ci preoccupa. Se ci saranno le opportunità, credo sia giusto per tutti. Per il giocatore ambire a un grande club (non perché il Sassuolo non lo sia), ma anche per la nostra società portare avanti quelli che sono i nostri valori e i progetti della nostra proprietà“.

Chiosa finale sugli obiettivi della squadra: “L’obiettivo principale è sicuramente la permanenza in Serie A. Rimanerci è difficile, prima portiamo a casa questo risultato, poi quando saremo salvi, avremo modo di divertirci. Il calcio è divertimento e passione e dobbiamo cercare di pensare anche a questo. L’obiettivo è quello di far bene e di continuare“.