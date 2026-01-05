Lazio su Giovane, la richiesta del Verona è alta: anche Roma e Atalanta sul giocatore

Senza dubbio, Giovane è stato una delle maggiori sorprese del girone d’andata della Serie A. Il classe 2003 si è preso subito un posto da titolarissimo nell’attacco del Verona, con cui ha già collezionato 3 gol e 4 assist.

Visto questo rendimento, su di lui ora ci sono diverse squadre. In primis la Lazio, per cui la richiesta del Verona però è alta, attorno ai 15 milioni di euro.

In più, il brasiliano è più una seconda punta e non prenderebbe il posto lasciato libero da Castellanos, partito in direzione West Ham.

Ma su di lui non c’è solo l’interesse dei biancocelesti: ci sono anche Roma e Atalanta.