Napoli, ecco Giovane: l’attaccante ha iniziato le visite mediche | FOTO e VIDEO

Il Napoli si prepara ad accogliere il suo nuovo attaccante: visite mediche in corso per Giovane, in arrivo dal Verona

Intorno alle 11:15 di sabato 24 gennaio, Giovane ha iniziato le visite mediche prima di poter diventare un nuovo calciatore del Napoli. “Sono molto contento“, le prime parole del calciatore.

Il brasiliano si trova alla clinica La Madonnina di Milano, per svolgere tutti i test di rito. Una scelta logistica decisa proprio per avere il giocatore il più vicino possibile a Torino, dove gli azzurri giocheranno la prossima partita di campionato contro la Juventus.

Dopodiché, l’attaccante in arrivo dal Verona sarà pronto per la firma del contratto e il successivo annuncio ufficiale.

Come raccontato in questi giorni di trattativa, è stato fondamentale il rapporto tra Napoli e gialloblù per chiudere l’affare. Operazione a titolo definitivo con un indennizzo basso e diversi bonus, per un totale di 20 milioni.