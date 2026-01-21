Il Napoli ci prova per Giovane: il club cerca di anticipare la concorrenza

Il Napoli mette gli occhi su Giovane del Verona: il club azzurro cerca di anticipare la concorrenza

Il Napoli prova a muoversi sul mercato in entrata. Il club azzurro ha avviato i contatti per Giovane, attaccante del Verona, profilo che piace per caratteristiche e prospettiva anche alla Lazio. La dirigenza sta lavorando per trovare un’intesa sia con il Verona sia con il giocatore.

Il nodo resta infatti legato alla situazione del mercato in uscita. Il Napoli, prima di poter affondare colpi in entrata, deve necessariamente sbloccare una cessione, condizione indispensabile per proseguire le trattative. In questo senso, l’indiziato numero uno a lasciare gli azzurri è Noa Lang.

Per l’esterno offensivo sono in corso valutazioni concrete: si parla di una possibile cessione a titolo definitivo, con il Galatasaray tra i club più attivi sul dossier. Sul giocatore, però, non manca anche l’interesse dalla Premier League, soprattutto da parte del Fulham.

Il futuro di Giovane in ottica Napoli è quindi strettamente legato alle uscite: solo dopo aver definito la situazione Lang il club azzurro potrà capire se e come trasformare un tentativo in un’operazione reale.