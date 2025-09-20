Giovane e Gift Orban litigano per il rigore: cos’è successo

Prima del rigore contro la Juventus, Giovane e Gift Orban hanno litigato per chi dovesse calciare dagli 11 metri, poi trasformato dal secondo

Fase molto delicata di Hellas Verona-Juventus.

L’arbitro Rapuano ha assegnato un calcio di rigore ai padroni di casa dopo l’intervento al VAR per un fallo di mano di Joao Mario. “Il giocatore commette un chiaro fallo di mano” ha spiegato Rapuano durante l’annuncio della decisione.

Sul dischetto si sono presentati Giovane e Gift Orban, che hanno litigato per calciare il rigore, poi trasformato dal secondo.

Poco dopo non sono mancate le polemiche per il fallo dello stesso Orban su Gatti, sul quale la Juventus ha chiesto l’espulsione. Il direttore di gara ha invece scelto di ammonire l’attaccante gialloblù.